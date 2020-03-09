Минфин РФ объявил о продаже валюты, ЦБ России – об отказе от покупки

Министерство финансов России начинает продажи валюты на рынке для компенсации доходов, которые российский бюджет не получит из-за обвала нефтяных цен, говорится в сообщении ведомства в понедельник, 9 марта.

"В случае сохранения устойчиво низких цен (на нефть) гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ. По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей ($150,1 млрд) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 США за баррель на протяжении 6-10 лет", - говорится в сообщении Минфина РФ.

В свою очередь, Центробанк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней.

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году", - говорится в сообщении регулятора.

В банке отметили, что решение о возобновлении операций с иностранной валютой будет приниматься по ситуации на финансовом рынке в течение марта текущего года. При этом, ЦБ РФ готов использовать дополнительные инструменты для сохранения стабильности на финансовых рынках.