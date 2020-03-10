Последнее обновление: 10.03.2020 13:13

Центробанк России начал упреждающую продажу валюты

Банк России принял решение начать упреждающую продажу иностранной валюты для стабилизации ситуации на внутреннем рынке до того, как на рынок с продажей валюты выйдет Минфин РФ (Фонд национального благосостояния).

Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», - говорится в сообщении.

«Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», - подчеркивается в сообщении.

ЦБ РФ также напомнил о готовности задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

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