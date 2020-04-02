Совмин Беларуси передумал повышать экспортные пошлины на нефть

Пресс-служба правительства исправила сообщение о постановлении Совмина №188 от 31 марта 2020 года о якобы повышении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с 1 апреля 2020 года.

Уведомление о возврате к привычной практике взимания экспортных пошлин в рамках ЕАЭС было сделано пометкой через пометку «Уточнение» в заголовке информационного сообщения на сайте правительства.

Таким образом, с 1 апреля Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $52 за 1 т (ранее - $66,9).

Пошлина на прямогонный бензин снижена с $36,7 до $28,6 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $20 до $15,6 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.