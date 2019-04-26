Беларусь повышает с 1 мая экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Постановлением правительства № 262 от 25 апреля 2019 г. в Беларуси предусмотрено повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Документ размещен на сайте НЦПИ.

В частности, документом установлено, что ставка экспортной пошлины составит: на сырую нефть – $104,6 за 1 т (ранее – $97,4); на прямогонный бензин – $57,5 за 1 т (ранее – $53,5); на товарные бензины – $31,3 за 1 т (ранее – $29,2); на легкие, средние дистилляты – $31,3 за 1 т (ранее – $29,2); на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $31,3 за 1 т (ранее – $29,2).

Постановление вступает в силу с 1 мая 2019 г.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля. Тогда они также были повышены.