Последнее обновление: 26.04.2019 14:46

Беларусь повышает с 1 мая экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Постановлением правительства № 262 от 25 апреля 2019 г. в Беларуси предусмотрено повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Документ размещен на сайте НЦПИ.

В частности, документом установлено, что ставка экспортной пошлины составит: на сырую нефть – $104,6 за 1 т (ранее – $97,4); на прямогонный бензин – $57,5 за 1 т (ранее – $53,5); на товарные бензины – $31,3 за 1 т (ранее – $29,2); на легкие, средние дистилляты – $31,3 за 1 т (ранее – $29,2); на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $31,3 за 1 т (ранее – $29,2).

Постановление вступает в силу с 1 мая 2019 г.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля. Тогда они также были повышены.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование