Последнее обновление: 29.04.2022 08:10

С 1 мая снижаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

С 1 мая снижаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, следует из постановления Совмина №263 от 28 апреля 2022 года.

Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты снижаются до $49,6 за 1 тонну (ранее – $61,2), на прямогонный бензин – до $27,2 за 1 т (ранее – $33,6).

Пошлина на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные снижается до $14,8 за 1 т (ранее – $18,3).

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