Последнее обновление: 30.05.2019 17:53

Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Постановлением Совмина от 30 мая 2019 г. № 342 в Беларуси предусмотрено повышение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно документу ставка экспортной пошлины составит:

на сырую нефть – $110,4 за 1 т (ранее – $104,6);

на прямогонный бензин – $60,7 за 1 т (ранее – $57,5);

на товарные бензины – $33,1 за 1 т (ранее – $31,3);

на легкие, средние дистилляты – $33,1 за 1 т (ранее – $31,3);

на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $33,1 за 1 т (ранее – $31,3).

Постановление вступает в силу с 1 июня 2019 г.

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