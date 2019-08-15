Последнее обновление: 15.08.2019 14:10

Беларусь повысит тариф на транзит нефти по "Дружбе" по согласованию с Москвой

Министерство антимонопольного регулирования и торговли в рамках ранее достигнутых договоренностей Москвы и Минска повышает тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку "Дружбы" на 3,7% с 1 сентября, следует из сообщения на сайте министерства.

"С целью частичной компенсации недополученной выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба", постановлением МАРТ от 09.08.2019 № 69 "Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15 января 2019 года № 3" предусмотрено увеличение с 1 сентября 2019 года тарифов на транспортировку нефти по участкам магистрального трубопровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории Республики Беларусь, на 3,7%", - сообщило министерство.

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