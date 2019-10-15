Последнее обновление: 15.10.2019 13:32

Потери России от увлечения юанем составляют почти в $8 млрд за год

За первый год «эксперимента» президента Владимира Путина по сокращению доли доллара в золотовалютных резервах Россия недополучила примерно $7,7 млрд.

Как сообщает Bloomberg, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%.

Агентство пояснило, что ЦБ публикует данные о запасах с задержкой в полгода, поэтому более свежих данных пока нет, передает РБК.

В рамках стратегии дедолларизации, созданной для уменьшения зависимости от американских санкций, Россия стала крупнейшим владельцем резервов в юанях — около 70% от общего числа в мире. Доля расчетов в евро в российском экспорте в Евросоюз в годовом выражении увеличилась с 32 до 42%, также отмечает агентство.

При этом часть потерь из-за активов в юанях и евро России компенсируют растущие запасы золота — в прошлом году стоимость этих запасов выросла примерно на 40%, до $100 млрд. Сейчас на золото приходится самая большая доля в российских запасах с 2000 года.

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