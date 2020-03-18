ЦБ КНР понизил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года

Народный банк Китая (Центробанк) понизил в среду курс юаня на 234 базисных пункта, до 7,0328 за доллар. По статистике регулятора, это минимальное значение курса с 11 декабря прошлого года.

Ослабление юаня длится второй рабочий день подряд. Как передает в среду финансовый портал «Сина цайцзин», на этой неделе в мире начался «очередной виток нисходящей волны». Негативные настроения на рынке, как отмечает издание, связаны с понижением процентной ставки ФРС США, а также распространением коронавируса, передает ТАСС.

Вместе с тем, как уточняет портал со ссылкой на экспертов, в Китае наметились позитивные тенденции: пик эпидемии коронавируса пройден, производство начинает восстанавливаться. У инвесторов пока нет четких ожиданий относительно развития зарубежных рынков, что также может благоприятно сказаться на привлекательности юаневых активов, отмечает «Сина цайцзин».

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%. В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он преодолел психологическую отметку в семь единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в конце года, по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки, юань вновь начал укрепляться к доллару, и по итогам года его снижение составило около 1,9%.