Центробанк Китая укрепил курс юаня до максимальных за 5 месяцев 6,8954 за доллар

Народный банк Китая повысил во вторник официальный курс юаня к доллару на 309 базисных пунктов до 6,8954 юаня за единицу американской валюты. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 1 августа 2019 года.

Нынешнее однодневное изменение курса юаня также стало самым большим по своей амплитуде с 21 июня 2019 года, передает ТАСС.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он пробил психологическую отметку в 7 единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в конце года, по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки, юань вновь начал укрепляться к доллару, и по итогам года его снижение составило около 1,9%.