Последнее обновление: 14.01.2020 08:56

США перестали считать Китай валютным манипулятором

Министерство финансов США больше не рассматривает Китай страной, манипулирующей валютой.

Об этом говорится в распространенном в понедельник полугодовом докладе казначейства по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров США, передает РБК

В своем отчете Минфин США заявил, что Китай взял на себя «обязательные для исполнения обязательства воздержаться от конкурентной девальвации» и согласился публиковать соответствующие данные об обменных курсах и внешних расчетах в рамках предварительной торговой сделки.

Решение принято на фоне визита в Вашингтон высокопоставленной китайской делегации в преддверии подписания в среду предварительного торгового соглашения между странами.

В августе минувшего года президент США Дональд Трамп заподозрил Китай в манипулировании валютой. Это произошло после того, курс юаня упал до минимума за десятилетия. Народный банк Китая в свою очередь указывал, что не использует обменный курс для победы в торговых спорах.

Вслед за этим Минфин США объявил, что признал Китай валютным манипулятором и тогда же пообещал, что будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества».

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование