США перестали считать Китай валютным манипулятором

Министерство финансов США больше не рассматривает Китай страной, манипулирующей валютой.

Об этом говорится в распространенном в понедельник полугодовом докладе казначейства по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров США, передает РБК

В своем отчете Минфин США заявил, что Китай взял на себя «обязательные для исполнения обязательства воздержаться от конкурентной девальвации» и согласился публиковать соответствующие данные об обменных курсах и внешних расчетах в рамках предварительной торговой сделки.

Решение принято на фоне визита в Вашингтон высокопоставленной китайской делегации в преддверии подписания в среду предварительного торгового соглашения между странами.

В августе минувшего года президент США Дональд Трамп заподозрил Китай в манипулировании валютой. Это произошло после того, курс юаня упал до минимума за десятилетия. Народный банк Китая в свою очередь указывал, что не использует обменный курс для победы в торговых спорах.

Вслед за этим Минфин США объявил, что признал Китай валютным манипулятором и тогда же пообещал, что будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества».