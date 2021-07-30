ЦБ Китая повысил курс юаня к доллару до максимума за месяц

Народный банк Китая (Центробанк) в пятницу укрепил курс юаня на 340 базисных пунктов, до 6,4602 юаня за доллар, что стало максимальной отметкой с 30 июня 2021 года.

Как заявил ранее начальник департамента по международным платежам Государственного управления валютного контроля КНР Гуань Тао, в первом полугодии курс юаня следовал по W-образной траектории. По его словам, текущая волатильность обменного курса юаня к доллару вызвана нестабильностью американской валюты из-за экономической ситуации в США, передает ТАСС.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он пробил психологическую отметку в 7 единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в 2020 году на фоне восстановления экономики Китая от пандемии курс юаня к доллару укрепился на 6,27%.