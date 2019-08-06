Китай отвергает обвинения в валютном манипулировании

Китай выступает против решения США назвать его валютным манипулятором, сообщил во вторник китайский центробанк, добавив, что Пекин не использует и не будет использовать юань для того, чтобы справиться с торговым спором с крупнейшей экономикой мира.

Внесение Китая в список стран, манипулирующих валютой, серьезно вредит международным нормам, говорится в заявлении Народного банка Китая, передает Reuters.

Минфин США сообщил в понедельник, что впервые с 1994 года пришел к выводу о том, что Китай манипулирует своей валютой, резко обострив торговый спор двух стран и усилив распродажу на глобальных финансовых рынках.