Последнее обновление: 06.08.2019 11:57

Китай отвергает обвинения в валютном манипулировании

Китай выступает против решения США назвать его валютным манипулятором, сообщил во вторник китайский центробанк, добавив, что Пекин не использует и не будет использовать юань для того, чтобы справиться с торговым спором с крупнейшей экономикой мира.

Внесение Китая в список стран, манипулирующих валютой, серьезно вредит международным нормам, говорится в заявлении Народного банка Китая, передает Reuters.

Минфин США сообщил в понедельник, что впервые с 1994 года пришел к выводу о том, что Китай манипулирует своей валютой, резко обострив торговый спор двух стран и усилив распродажу на глобальных финансовых рынках.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование