Последнее обновление: 19.02.2020 08:50

Центробанк Китая ослабил нацвалюту ниже 7 юаней за доллар

Народный банк Китая в четверг впервые с 25 декабря минувшего года ослабил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) ниже отметки в 7 юаней за доллар. Как сообщил финансовый регулятор страны, за последние сутки произошло понижение на 186 базисных пункта, до 7,0012.

«Снижение курса происходит под влиянием факторов, обусловленных общенациональными выходными по случаю Нового года по лунному календарю (с 24 января до 2 февраля) и вспышкой нового коронавируса, - полагает ведущий экономист инвестиционного банка «Цайфу чжэнцюань» У Чаомин. - В 2020 году, как ожидается, возрастет амплитуда колебаний юаня, однако сильного обесценивания китайской валюты прогнозировать не стоит, как и значительного ее удорожания».

По словам эксперта, резкое оживление экономики КНР произойдет уже в первые два квартала текущего года, поэтому в ближайшем будущем возможно возникновение краткосрочной тенденции к укреплению юаня, передает ТАСС.

Амплитуда колебаний к официальному паритету, устанавливаемому китайским ЦБ, за сутки не должна превышать 2%. В 2017 году юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%, за 2019 год, после серии колебаний, понизился на 1,86%.

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