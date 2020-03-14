В Москве вводится свободное посещение школ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. С 16 марта ученикам столичных школ разрешается свободное посещение занятий, следует из указа, о котором в субботу, 14 марта, сообщается на сайте столичной мэрии.

Вопрос о посещении школы будет решаться родителями. Руководство школ должно обеспечить возможность домашнего обучения. Такой режим будет действовать до особого распоряжения.

Аналогичные меры были приняты в Московской области. Об этом сообщил в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев. В Подмосковье также запретили проведение массовых мероприятий, передает DW.

Одновременно вводится правило об обязательной самоизоляции на дому для тех, кто проживает вместе с приехавшими из стран, неблагополучных по эпидемиологической ситуации. Они также должны в течение 14 дней оставаться дома. Режиму самоизоляции должны содействовать и работодатели, которым запретили допускать на рабочее место сотрудников, находящихся под домашним карантином.

Кроме того, в Москве до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников от пяти тысяч человек. Одновременно Собянин отметил, что режим повышенной готовности в Москве, введенный из-за распространения коронавируса, признан обстоятельством непреодолимой силы. Данная мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств, пояснил он далее.

Между тем Совет Федерации РФ приостановил визиты своих делегаций за рубеж из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила в субботу, 14 марта, на заседании спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Кроме того, прием иностранных делегаций из стран, где "есть серьезные опасения по коронавирусу", приостанавливается.