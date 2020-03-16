Последнее обновление: 16.03.2020 14:49

Кремль пока не видит повода для введения в России режима ЧС

В России пока нет поводов для введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого и никаких решений для этого», — сказал Песков, передает РБК.

Песков добавил, что администрация президента пока не видит показаний для перехода на удаленную работу в связи с распространением инфекции COVID-19. «Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны сейчас в любом офисе», — отметил он.

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