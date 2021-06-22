Власти Москвы ввели новые ограничения из-за индийского штамма коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничительных мер из-за коронавируса.

В частности, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а с 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней, пишут «Ведомости».

«Последние дни мы совместно с представителями общепита провели эксперимент по созданию точек, “свободных от ковида”. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме», – написал Собянин.

Мэр отметил, что наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники.

«Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», – подчеркнул Собянин.

Кафе и рестораны обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов, рассказал Собянин.

Запрет на проведение массовых мероприятий касается концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных программ с одновременным присутствием более 500 человек. Ограничения касаются как мероприятий, которые проходят в зданиях, так и мероприятий, проходящих на открытом воздухе.

«Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия», — говорится в личном блоге Собянина. В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы мероприятий создадут зону «свободную от ковида», и «будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды».

Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек, говорится в сообщении.

Сейчас в Москве действует требование об обязательном использовании средств индивидуальной защиты в общественных местах. В начале июня столичные власти усилили контроль за соблюдением этого требования в связи с ростом заболеваемости COVID-19. 16 июня была объявлена обязательная вакцинация людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Кроме того, власти Москвы разрешили рестораторам отстранять от работы непривившихся от коронавируса сотрудников без выплат.

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость сравнялась с показателями сначала января 2021 года, потом - декабря 2020 года. 18 и 19 июня в городе зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии - более 9 тыс. случаев ежесуточно.