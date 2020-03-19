Власти России сообщили о первой смерти от коронавируса

В Москве в результате тяжелой пневмонии на фоне сопутствующих хронических заболеваний скончалась пациентка, у которой был диагностирован новый коронавирус.

Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом, передает РБК.

Женщину 79 лет госпитализировали 13 марта. Ее вначале отправили в частную клинику, но после того как тест подтвердил наличие коронавируса, перевели в инфекционную больницу № 2.

Помимо коронавирусной пневмонии у пациентки были сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз. Недавно она перенесла стентирование коронарных артерий.