Власти Польши зафиксировали первую в стране смерть от коронавируса

Первый в Польше летальный исход после заражения новым коронавирусом зафиксирован в городе Познань на западе страны.

Об этом сообщил в четверг заместитель мэра этого города Енджей Соларский, передает ТАСС.

По его словам, умерла 57-летняя женщина, у которой были серьезные заболевания. "Эта женщина не работала ни в одном из наших образовательных учреждений", - сказал чиновник, опровергнув слухи о том, что она могла заразить учеников.

В Польше к настоящему времени зафиксированы 47 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 317 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина. Власти республики ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия.

В период с 12 до 25 марта в стране будут закрыты все образовательные учреждения, а также театры, музеи, кинотеатры и другие учреждения культуры. Закрывать крупные города, а также торговые центры и магазины правительство пока не планирует.