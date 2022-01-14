Польские ученые нашли ведущий к тяжелому течению COVID ген

В Польше ученые обнаружили ген, который вызывает тяжелое течение вызванной коронавирусом болезни COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский, передает РБК со ссылкой на Radio Opole.

Министр рассказал, что ученые на основании исследования, длившегося 1,5 года, идентифицировали важный элемент, связанный с генетической структурой инфекции и ответственный за четвертую степень тяжести течения болезни. Этим фактором является конкретный ген, указал он.

«И это еще не конец, поскольку это открытие означает, что мы сможем использовать эти знания, чтобы идентифицировать людей, у которых есть предрасположенность к тяжелому COVID-19», — добавил министр.

Нидзельский добавил, что открытие позволить создать генетический тест, который будет определять наличие у пациента этого гена и степень риска.

В начале ноября прошлого года о нахождении гена, который вдвое увеличивает риск тяжелого течения коронавируса рассказали ученые из Оксфордского университета. Они провели общегеномный анализ, который обнаружил хромосомную территорию 3p21.31 — ее связывают с двукратным повышением риска дыхательной недостаточности у заболевшего COVID-19.

Ученые заключили, что обнаруженный ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. По их версии, такие данные могут объяснять более высокий уровень смертности среди представителей соответствующей популяции в Великобритании.