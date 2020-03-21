В Польше объявили об эпидемии COVID-19

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении в стране режима эпидемии из-за коронавируса.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Wprost.

Таким образом уровень опасности в связи с коронавирусом был повышен — раньше в Польше действовал режим угрозы эпидемии. По словам премьера, за счет введения режима эпидемии у властей появятся дополнительные полномочия.

Кроме того, если в режиме угрозы эпидемии штрафы за нарушение карантина составляли 5 тыс. злотых (около 94 тыс. руб.), то после объявления эпидемии они возрастают до 30 тыс. злотых (563 тыс. руб.)

Моравецкий отметил, что президентские выборы должны пройти 10 мая и введение чрезвычайного положения не влияет на дату голосования.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский отметил, что в Польше зарегистрировали более 400 случаев заражения. Он пояснил, что новому благодаря регламенту в стране могут ввести ограничения в отношении деятельности транспортной отрасли и торговых центров, однако аптеки и продуктовые магазины продолжат работать.

С середины марта в стране действовал режим эпидемиологической опасности, который предусматривал закрытие границ Польши для иностранцев. Правительство страны также приостановила международные авиационное и железнодорожное сообщения. Помимо этого власти ограничили работу торговых центров и закрыли пабы и рестораны.