Директор ИВЦ Минфина РБ признал свою вину в получении $82,5 тыс. взяток

Директор Информационно-вычислительного центра Минфина Юрий Зданевич полностью признал свою вину в получении $82,5 тыс. взяток в ходе судебного процесса по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Зданевича обвиняют в получении взяток от представителей ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" и СООО "ДПА". Согласно озвученной в суде информации, он содействовал тому, что данные фирмы побеждали в процедурах закупок для Минфина. Эпизоды взяточничества касаются создания и модернизации Многофункционального центра обработки данных (МЦОД) Информационно-вычислительного центра Минфина. Часто Зданевич в "ручном режиме" управлял закупками - рекомендовал использовать один источник, передает БелТА.

Первую взятку, как гласит обвинение, он получил в период между 30 декабря 2014 и 23 января 2015 года. Сумму размером не менее $10 тыс. ему передал представитель ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаил Пригара. Деньги Зданевич получил за содействие в том, что с фирмой был заключен договор на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту МЦОД.

В ноябре 2015-го он взял у директора СООО "ДПА" Сергея Шаркова не менее $5 тыс., в частности, за организацию заключения и обеспечения исполнения договоров о закупке Информационно-вычислительным центром у "ДПА" лицензий на различное программное обеспечение.

Позже Зданевич получил от Пригары в несколько этапов $64 тыс., от Шаркова - еще $3,5 тыс.

"По всем эпизодам и пунктам обвинения я признаю свою вину полностью", - ответил Зданевич на вопрос судьи о признании вины.