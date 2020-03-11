Двое россиян обвиняются во взятке экс-замглавы Совбеза Втюрину

Россияне Владимир Казанцев и Виталий Горбачев обвиняются в передаче заместителю госсекретаря Совбеза Беларуси Андрею Втюрину свыше $180 тыс. в 2019 году.

Деньги граждане России передавали Втюрину за его содействие их фирме в заключении договоров с РУП "Белтелеком", следует из озвученного сегодня в суде обвинения.

Казанцев представлял интересы фирмы "Смартлабс" и иных российских субъектов хозяйствования. По мнению следствия, он действовал в сговоре с Горбачевым. В начале 2018 года они договорились о даче Втюрину взятки. Она должна была составить треть от прибыли "Смартлабса", которую фирма бы получила при реализации сделки с "Белтелекомом". Речь шла о модернизации аппаратно-программного комплекса SmartZala и поставке абонентских приставок.

В итоге Втюрин в интересах Казанцева и Горбачева дал указание тогдашнему министру связи и информатизации Сергею Попкову и гендиректору "Белтекома" Сергею Сиводедову организовать заключение и исполнение договора с ООО "Смартлабс". Согласно озвученному обвинению, он обосновывал целесообразность сотрудничества с этой фирмой государственными интересами. При этом ни Попков, ни Сиводедов не знали о противоправной деятельности Втюрина.

Договор между "Смартлабсом" и "Белтелекомом" на сумму более $6,8 млн был заключен в июле 2018-го. После этого Горбачев по предварительному сговору с Казанцевым в два этапа передал Втюрину взятку. Сначала тот получил 14 февраля 2019 года более $34 тыс. в минском кафе. А 21 апреля ему в ресторане под Минском передали свыше $148 тыс. Всего в итоге Втюрин получил $183 тыс., передает БелТА.

Кроме того, Казанцев как представитель интересов еще одной российской фирмы "УГМК-Телеком" в 2018 году договорился с Горбачевым о "даче взятки уполномоченному должностному лицу за оказание ООО "УГМК-Телеком" содействия в победе в проводимых РУП "Белтелеком" конкурсах и последующем заключении и исполнении договоров". В итоге 29 января 2019 года на встрече в минском кафе Втюрин убедил Казанцева дать взятку главе "Белтелекома" Сиводедову. В тот же день сумма 15 тыс. евро была передана гендиректору "Белтелекома".

Казанцев полностью признал свою вину. Горбачева обвиняют тоже по двум эпизодам - в передаче взятки Втюрину и в передаче незаконного вознаграждения Сиводедову. Он признает вину частично - только по первому эпизоду. Во втором случае свою виновность отрицает.

Вместе с тем, бизнесмен Владимир Томченко сегодня в суде признал вину в даче взятки заместителю госсекретаря Совбеза Андрею Втюрину.

Директор и учредитель фирмы "ТТ-Связьком" Владимир Томченко весной-летом 2015 года договорился с россиянином Владимиром Казанцевым, что нужно дать взятку тому, кто поможет фирме стать участницей подрядных торгов по модернизации техсредств в тюрьме №8. При этом в обвинении сказано, что Казанцев действовал в интересах своего соотечественника - некоего Маллина.

Именно этот Маллин в первой половине 2015 года в Минске "достиг договоренности с заместителем госсекретаря Совета безопасности Андреем Втюриным об оказании им за незаконное денежное вознаграждение представляемым Маллиным субъектам хозяйствования содействия в обеспечении участия в подрядных торгах". Торги в форме закрытого конкурса по упрощенной схеме проводило УКС Смолевичского района.

Втюрин в итоге летом 2015 года дал указание на то время начальнику Департамента исполнения наказаний МВД Сергею Дорошко о приглашении для участия в подрядных торгах в числе иных претендентов представляемого Маллиным ООО "ТТ-Связьком" и ООО "Смарт Интеграция". Согласно озвученному обвинению, начальник ДИН не знал о противоправной деятельности Втюрина. Указание же при этом вынужден был выполнить.

Фирма "ТТ-Связьком" в сентябре 2015-го стала победителем подрядных торгов. Между ней, УКС и тюрьмой был заключен договор на выполнение работ по модернизации техсредств. Сумма сделки - более 16 млрд неденоминированных белорусских рублей.

Томченко касается еще один эпизод, связанный со Втюриным. В сентябре 2017 года заместитель госсекретаря Совбеза отдал устное указание начальнику ДИН МВД и посодействовал тому, что в том же месяце на счета "ТТ-Связьком" поступило более Br47 тыс. из главного управления Минфина по Минской области. Деньги предназначались за выполненную фирмой работу по договору с УКС и тюрьмой.

Томченко 26 сентября 2017 года в баре на Зыбицкой в Минске передал россиянину Казанцеву не менее $9 тыс. - для оплаты оказанных Втюриным услуг. Деньги заместителю госсекретаря Совбеза были переданы в тот же день. Причем произошло это недалеко от места работы последнего.

Томченко cвою вину сегодня в суде он признал полностью.

Экс-заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин полностью признал свою вину в получении взяток и подстрекательстве к даче взятки.

"Вину признаю полностью. Вместе с тем у меня есть сомнения в отдельных вопросах квалификации моих действий, о чем я ранее во время следствия заявил", - сказал Втюрин.