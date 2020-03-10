Экс-глава БМРЦ свою первую взятку получил в далеком 2007 году

В ходе стартовавшего сегодня суда над фигурантами дела о коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования было озвучено обвинение в отношении экс-председателя правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликса Касперовича.

В обвинении говорится, что Касперович получил первую взятку в 2007 году, передает БелТА.

Касперович в 2005-2010 годах был начальником управления программно-технической инфраструктуры платежной системы Главного управления платежной системы Нацбанка. С сентября 2010 до июня 2015-го занимал должность начальника управления инфраструктуры информационной и платежной систем главного управления информационных технологий Нацбанка. А с июня 2015-го по декабрь 2017-го был директором Расчетного центра Нацбанка Беларуси.

Согласно озвученному обвинению Феликс Касперович начал получать взятки еще в 2007 году. Летом того года он совместно с Андреем Подгорным получил $10 тыс. на кухне дома у Игоря Кудасова, который тогда был замначальника главного управления платежной системы Нацбанка. Деньги передавал сам Кудасов.

Взятка была получена за согласование в марте 2007 года договора между чешской компанией и Нацбанком. Речь в нем шла о поставке, монтаже оборудования и приобретении ПО к нему, обучении сотрудников Нацбанка. Сумма сделки - более $2,5 млн.

Как сообщалось, председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович обвиняется совместно с замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным в получении взяток в общей сумме не менее $868 тыс. Начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Игоря Кудасова обвиняют в получении не менее $30 тыс.

Феликс Касперович - один из пяти фигурантов, который пошел на сделку со следствием.