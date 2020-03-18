Экс-гендиректор "Белтелекома" говорит, что его пришлось брать взятки

Экс-гендиректор "Белтелекома" Сергей Сиводедов в ходе судебного разбирательства по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения (Дело 16-ти) утверждает, что пытался отказаться от последней взятки, которую ему предлагал представитель компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком" Владимир Казанцев.

Сергей Сиводедов с 2006 года по 31 марта 2014-го был заместителем гендиректора РУП "Белтелеком", после до 21 апреля 2019-го занимал должность руководителя этого предприятия.

Со слов Сиводедова, встречаясь с Казанцевым, он понимал, что на этой встрече настаивал Андрей Втюрин - в то время заместитель госсекретаря Совбеза. Тот, согласно показаниям Сиводедова, настаивал на встречах с Казанцевым с 2016 года.

"Если я начинал уклоняться от встречи с Казанцевым - получал звонок от Втюрина", - пояснил Сиводедов. Он добавил, что Втюрин звонил и бывшему министру связи и информатизации Сергею Попкову. Как ранее указывалось в обвинении, Втюрин обосновывал целесообразность сотрудничества с фирмой "Смартлабс" государственными интересами. При этом ни Попков, ни Сиводедов не знали о противоправной деятельности Втюрина, передает БелТА.

В итоге 29 января 2019 года гендиректору "Белтелекома" позвонил Казанцев и попросил о встрече.

"На встрече он задавал мне вопросы о конкурсе в "Белтелекоме", - рассказал Сиводедов. При этом со словами "вот документы" Казанцев продемонстрировал край конверта.

"На это я, поняв, что Казанцев предлагает деньги, ответил, что пока не готов решать такие вопросы. Казанцев стал уговаривать меня принять деньги, аргументируя это тем, что оставить их некому, а домой везти глупо", - уточнил Сиводедов. Он указал, что понимал со слов Казанцева: в конверте сумма не менее $10 тыс.

"Затем я предложил ему проследовать домой и получил от него конверт с деньгами", - заключил Сиводедов.

Инициатива той встречи шла от Казанцева, он хотел, чтобы его компания одержала победу в конкурсе "Белтелекома" на закупку. Сиводедов отметил, что без настаивания Втюрина на встречу он бы не согласился.

"Во время следствия я писал заявление, в котором просил, чтобы денежные средства в размере $470 тыс. и 15 тыс. евро, изъятые в квартире, были учтены в счет дохода, полученного преступным путем. Прошу суд удовлетворить мою просьбу", - произнес Сиводедов сегодня в суде.

Он указал, что глубоко раскаивается в совершенных преступлениях и осознал противоправность своих действий: "Во время следствия я написал явки с повинной по тем эпизодам, по которым добровольно рассказал о совершенных преступлениях. Добровольно заключил досудебное соглашение, в рамках которого рассказал о совершенных мною преступлениях, указал все обстоятельства, изобличил всех участников, принял меры по уплате дохода, полученного преступным путем".

Согласно ранее озвученному обвинению, в начале 2013 года еще в должности замдиректора Сиводедов договорился с замдиректора ООО "Солидекс ПИ" Сергеем Покрышко поспособствовать заключению договоров между госпредприятием и фирмой. В частности, фигурировали суммы от $50 тыс. до $2 млн.

За помощь в благоприятном решении вопросов Сиводедов с осени 2013-го по декабрь 2018 года в несколько этапов принял деньги от Покрышко. Сумма составляет не менее $70 тыс.

Также, согласно обвинению, Сиводедов в 2013 году достиг договоренности с фактическим руководителем компании "Мобильный сервис" Владимиром Жилиным. Тогда Сиводедов был председателем конкурсной комиссии "Белтелекома" и неоднократно голосовал на ее заседаниях в пользу "Мобильного сервиса". В итоге с фирмой заключались договоры на крупные суммы, а Сиводедов за это получал деньги от частника. Жилин передал ему не менее $400 тыс. Деньги от него Сиводедов брал в 2014-м и 2017 годах.

Кроме этого, он в январе 2019-го принял от россиян Виталия Горбачева и Владимира Казанцева не менее 15 тыс. евро за действия в интересах их компании "УГМК-Телеком".

Всего Сергей Сиводедов обвиняется в получении взяток в сумме не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро. Он полностью признал вину по всем инкриминируемым эпизодам.

Как сообщалось ранее, Сергей Сиводедов пошел на сделку со следствием.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур.