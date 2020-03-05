Руководство НОК Беларуси слетало в ОАЭ на частном самолете

Руководство Национального олимпийского комитета Беларуси в сопровождении близкого к Лукашенко олигарха Алексея Олексина слетало в Объединенные Арабские Эмираты, посетив на обратном пути еще и Украину.

Для перелета был задействован уже известный бизнес-джет «Gulfstream G550», свидетельствуют данные специализированных интернет-сервисов, отслеживающих перелеты самолетов.

Как сообщалось, бизнес-джет «Gulfstream G550» примерной стоимостью в $102 млн Виктору Лукашенко подарил его отец – Александр Лукашенко. По версии tut.by, сделка была проведена через аффилированные с предпринимателем Николаем Воробьём компании в Литве и Австрии.

По данным телеграм-канала Nexta, на борту самолета, вернувшегося 4 марта из ОАЭ с посадкой в Киеве, находилось почти всё руководство НОК Беларуси (административно-управленческий аппарат) - первый вице-президент Виктор Лукашенко, генеральный секретарь Полина Головина, помощник первого вице-президента – Сергей Зеленкевич (член хоккейной команды «Бастион»).

На борту самолета находился еще один партнер Виктора Лукашенко по хоккейной команде Сергей Микулич, олигарх Алексей Олексин и некий Вячеслав Осипович, связь которого с семьей Лукашенко пока не удалось установить.

Примечательно, что по версии tut.by, у Олексина есть свой бизнес-джет, обслуживание которого осуществляется литовской компанией, но он почему-то оказался на борту именно «Gulfstream G550» с номером EW-001PJ.

Основная версия в телеграм –каналах сводится к тому, что последний рейс бизнес-джета с Виктором Лукашенко на борту –поиск дешевой арабской нефти с поставкой через Украину. В пользу этой версии говорит и присутствие на борту Алексея Олексина. Но, принимая во внимание других членов находившейся на борту джета компании, поездка могла быть связана непосредственно с деятельностью самого НОК (если это не прикрытие).

Но не меньший интерес вызывает и вопрос, кто платит за перелеты и обслуживание этого самолета?