Дело 16: Экс-замглавы Совбеза должен был влиять на конкурсы Белтелекома

Фигурант "дела банкиров" Владимир Казанцев утверждает, что экс-замглавы Совбеза РБ Андрей Втюрин должен был повлиять через экс-гендиректора Белтелекома Сергея Сиводедова на конкурс по закупке оборудования "Белтелекомом".

Казанцев сегодня подтвердил, что, согласно замыслу, Втюрин должен был контролировать конкурс по закупке оборудования "Белтелекомом" в 2018 году. "С моей точки зрения, он общался с Сиводедовым, должен был повлиять через Сиводедова на процесс проведения конкурсных процедур", - сказал Казанцев, передает БелТА.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска продолжаются допросы обвиняемых.

В марте 2018-го Казанцев встречался с тогдашним гендиректором "Белтелекома" в кафе рядом с предприятием. Инициатором встречи, с его слов, был сам Казанцев. При этом он утверждает, что разговоров у него с Сиводедовым о том, что он знаком с заместителем госсекретаря Совбеза Беларуси, не было. Однако, насколько помнит Казанцев, он показывал главе "Белтелекома" фото Втюрина, когда Сиводедов обтекаемо говорил, что ему звонили. Тогда Казанцев, с его слов, показал Сиводедову с телефона фото Втюрина и спросил, этот ли человек звонил. Тот ответил утвердительно.

В тот же день после встречи с Сиводедовым Казанцев встречался со Втюриным - примерно через час. Тогда россиянин рассказал заместителю госсекретаря о разговоре с гендиректором "Белтелекома". "Реакция была спокойная, без эмоций. Прямых ответов о том, что "да, я сейчас буду оказывать содействие" не было, но из контекста было понятно, что будет оказывать", - рассказал Казанцев.

Как сообщалось, россияне Владимир Казанцев и Виталий Горбачев обвиняются в передаче заместителю госсекретаря Совбеза Беларуси Андрею Втюрину свыше $180 тыс. в 2019 году. Деньги граждане России передавали Втюрину за его содействие в заключении договоров с РУП "Белтелеком", следует из озвученного ранее обвинения. Казанцев представлял интересы фирмы "Смартлабс" и иных российских компаний. По мнению следствия, он действовал в сговоре с Горбачевым. В начале 2018 года они договорились о даче Втюрину взятки. Она должна была составить треть от прибыли "Смартлабса", которую фирма бы получила при реализации сделки с "Белтелекомом". Речь шла о модернизации аппаратно-программного комплекса SmartZala и поставке абонентских приставок.

В итоге Втюрин в интересах Казанцева и Горбачева дал указание тогдашнему министру связи и информатизации Сергею Попкову и гендиректору "Белтекома" Сергею Сиводедову организовать заключение и исполнение договора с ООО "Смартлабс". Согласно озвученному обвинению, он обосновывал целесообразность сотрудничества с этой фирмой государственными интересами. При этом ни Попков, ни Сиводедов не знали о противоправной деятельности Втюрина.

Договор между "Смартлабсом" и "Белтелекомом" на сумму более $6,8 млн был заключен в июле 2018-го. После этого Горбачев по предварительному сговору с Казанцевым в два этапа передал Втюрину взятку. Сначала тот получил 14 февраля 2019 года более $34 тыс. в минском кафе. А 21 апреля ему в ресторане под Минском передали свыше $148 тыс. Всего в итоге Втюрин получил $183 тыс.

Кроме того, Казанцев как представитель интересов еще одной российской фирмы "УГМК-Телеком" в 2018 году договорился с Горбачевым о "даче взятки уполномоченному должностному лицу за оказание ООО "УГМК-Телеком" содействия в победе в проводимых РУП "Белтелеком" конкурсах и последующем заключении и исполнении договоров". В итоге 29 января 2019 года на встрече в минском кафе Втюрин убедил Казанцева дать взятку главе "Белтелекома" Сиводедову. В тот же день сумма 15 тыс. евро была передана гендиректору "Белтелекома".

Казанцев полностью признал свою вину. Горбачева обвиняют по двум эпизодам: в передаче взятки Втюрину и передаче незаконного вознаграждения Сиводедову. Он признает вину частично - только по первому эпизоду. Во втором случае свою виновность отрицает.