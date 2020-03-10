Экс-менеджеров Нацбанка РБ обвиняют в десятках случаев получения взяток

Экс-менеджеров Нацбанка РБ Феликса Касперовича и Андрея Подгорного обвиняют по более чем 30 эпизодам получения взяток.

Такая информация была озвучена сегодня на выездном заседании в суде Московского района по делу «Втюрина-Сиводедова», передает БелТА.

Феликс Касперович в 2005-2010 годах был начальником управления программно-технической инфраструктуры платежной системы главного управления платежной системы Нацбанка; с сентября 2010 до июня 2015-го занимал должность начальника управления инфраструктуры информационной и платежной систем главного управления информационных технологий Нацбанка; с июня 2015-го по декабрь 2017-го был директором Расчетного центра Нацбанка Беларуси.

Андрей Подгорный занимал должность замначальника Главного управления информационных технологий Национального банка.

Как следует из обвинения, в 2008 году Феликс Касперович совместно с Андреем Подгорным договорился с совладельцем и одним из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергеем Покрышко о содействии его фирмам в заключении договоров с Нацбанком.

В результате, к примеру, в октябре 2008-го между частной структурой и Нацбанком был заключен договор на сумму свыше 2,4 млрд неденоминированных белорусских рублей. Взятки Феликс Касперович и Андрей Подгорный брали несколько лет.

Во второй половине 2009-го совместно с Подгорным Касперович получил от Покрышко не менее $80 тыс., летом 2012-го - $15 тыс., а с марта 2014-го по декабрь 2016 года несколько раз брал по $5 тыс. Все полученное делил поровну с Подгорным, взятки предпочитал принимать в машине. Их общая сумма по данным эпизодам не менее $125 тыс.

Также Феликс Касперович в 2012 году договорился с сотрудницей ООО "Мобильный сервис" Турчиной, которая действовала в интересах фактического руководителя компании Владимира Жилина. Деньги брал совместно с Андреем Подгорным за благоприятное решение вопросов о заключении договоров между фирмой и Нацбанком. Они касались поставок программного обеспечения, техподдержки и прочего.

Взятки от "Мобильного сервиса" Касперович брал в основном в офисе фирмы. Таких фактов задокументировано свыше десяти, суммы были разные - от около $14 тыс. до $260 тыс. - столько Касперович получил в ноябре - декабре 2016-го. Всего им совместно с Андреем Подгорным по данным эпизодам было получено не менее $500 тыс.

Кроме этого, в 2013 году Касперович достиг договоренности с руководителем фирмы ИООО "НИИ ЭВМ Сервис" Сергеем Солодухо о выплате ему "откатов" за содействие данной компании. В итоге Солодухо неоднократно заносил деньги Касперовичу. Всего тот получил от него не менее $22 тыс.

В 2015-м году совместно с Подгорным Касперович договорился с представителем ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаилом Пригарой. От него они получили не менее $211 тыс. При этом самую большую взятку - 200 тыс. - Феликс Касперович получил от Пригары в России.

Также взятки за благоприятное решение вопросов с договорами между Нацбанком и сторонними компаниями Касперович получал от главы ЗАО "Эксплорер" Горошко (всего - $20 тыс.). А от совладельца СООО "ДПА" Сергея Шаркова получил не менее $53 тыс.

Как сообщалось, председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович обвиняется совместно с замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным в получении взяток в общей сумме не менее $868 тыс.