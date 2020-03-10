Бывший замглавы Совбеза РБ просил закрытого суда над ним

Верховный суд Беларуси не стал закрывать стартовавшее сегодня судебное разбирательство коррупционного уголовного дела (Втюрин-Сиводедов) в отношении 16 человек.

С ходатайством о частичном закрытии процесса выступил один из фигурантов бывший замгоссекретаря Совбеза Андрей Втюрин, сообщает БелаПАН.

Он аргументировал его тем, что в суде будет озвучиваться информация, относящаяся к государственным секретам, в том числе положение о Совете безопасности, должностные обязанности ответственных государственных лиц, персональные данные о руководителях, сведения о технических средствах охраны и надзора в местах исполнения наказания.

Втюрин отметил, что вышеуказанные сведения содержатся в томах уголовного дела с грифом «для служебного пользования». Их разглашение, сказал он, может быть угрозой для национальной безопасности страны.

Таким образом, он ходатайствовал перед судом о закрытии заседаний, где вышеуказанные сведения будут озвучены.

Все обвиняемые и защитники поддержали ходатайство Втюрина или оставили на рассмотрение суда. Государственные обвинители Сергей Гергель и Кирилл Чубковец предложили оставить ходатайство Втюрина без удовлетворения. Судья Юрий Рутковский отказался удовлетворить ходатайство.

Дело рассматривается в здании суда Московского района Минска. Процесс проходит под председательством судьи Верховного суда Юрия Рутковского, гособвинение представляют два прокурора.

В процессе участвуют более 20 адвокатов. 12 обвиняемых находится под стражей, один – под домашним арестом, двое – под подпиской о невыезде, один заплатил залог. Никто из фигурантов ранее не привлекался к уголовной ответственности.

По распространенной ранее информации КГБ, Втюрину вменяется получение взяток на сумму не менее чем 190 тысяч долларов и подстрекательство к даче взятки. Экс-замглавы Совбеза находится под стражей с 25 апреля 2019 года.