«Мобильный сервис» признает дачу взяток, «Солидекс» отрицает

Сегодня в ходе суда по делу о фактах получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения были зачитаны обвинения фактическим руководителям компаний Мобильный сервис и Содиекс Владмиру Жилину и Сергею Покрышко.

Владимиру Жилину предъявлено обвинение в даче взяток в общей сумме не менее $900 тыс., задокументировано более 15 эпизодов передачи им денег фигурантам Касперовичу с Подгорным и Сиводедову, передает БелТА.

Как указано в обвинении, Жилин и Касперович при участии сотрудницы "Мобильного сервиса" Турчиной договорились о выплатах Касперовичу совместно с Подгорным 10% от сумм заключенных договоров. Деньги от Жилина те получали с весны 2012-го по 2018 год.

Первая взятка была получена в апреле-мае 2012 года - Турчина передала Касперовичу и Подгорному не менее $14,5 тыс. Таких фактов задокументировано свыше десяти, суммы были разные - вплоть до $260 тыс. (столько Касперович получил в ноябре-декабре 2016-го). Всего им совместно с Андреем Подгорным по данным эпизодам получено не менее $500 тыс.

Весной 2013-го Жилин договорился с Сергеем Сиводедовым о передаче ему взяток за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Тогда Сиводедов был заместителем гендиректора "Белтелекома" и председателем конкурсной комиссии предприятия, он неоднократно голосовал на ее заседаниях в пользу "Мобильного сервиса".

В итоге с фирмой заключались договоры на крупные суммы, а Сиводедов за это получал деньги от частника. Жилин передал ему не менее $400 тыс. Деньги от него Сиводедов брал в 2014 и 2017 годах - всего 4 факта. Самая большая сумма была получена Сиводедовым в конце 2017-го - не менее $110 тыс.

Владимир Жилин сегодня в суде признал вину по всем эпизодам.

Сергею Покрышко предъявлены обвинения в передаче не менее $195 тыс. Как следует из обвинения, в 2008 году Феликс Касперович совместно с Андреем Подгорным договорился с совладельцем и одним из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергеем Покрышко о содействии его фирмам в заключении договоров с Нацбанком.

В результате, к примеру, в октябре 2008-го между частной структурой и Нацбанком был заключен договор на сумму свыше 2,4 млрд неденоминированных белорусских рублей. Взятки Феликс Касперович и Андрей Подгорный брали несколько лет.

Во второй половине 2009 года совместно с Подгорным Касперович получил от Покрышко не менее $80 тыс., летом 2012-го - $15 тыс., а с марта 2014 по декабрь 2016 года несколько раз брал по $5 тыс. Взятки Касперович предпочитал принимать в машине. Их общая сумма по данным эпизодам не менее $125 тыс.

Сергей Сиводедов, который с 31 марта 2014 года до 21 апреля 2019-го занимал должность руководителя "Белтелекома", в начале 2013 года еще в должности замдиректора договорился с замдиректора ООО "Солидекс ПИ" Сергеем Покрышко поспособствовать заключению договоров между госпредприятием и фирмой. В частности, фигурировали суммы от $50 тыс. до $2 млн.

За помощь в благоприятном решении вопросов Сиводедов с осени 2013-го по декабрь 2018 года в несколько этапов принял деньги от Покрышко. Сумма составляет не менее $70 тыс.

Покрышко не признал свою вину.

"Не признаю полностью по всем пунктам обвинения", - ответил Сергей Покрышко на вопрос судьи о признании вины.