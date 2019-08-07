Россия ждет дефляцию в августе

Дефляция в России в августе может составить 0,0-0,2% при условии ускорения снижения цен на плодоовощную продукцию, написало Минэкономразвития в ежемесячном обзоре.

В годовом выражении это будет означать замедление инфляции до 4,4–4,5%.

По данным Росстата, в прошлом месяце инфляция в месячном исчислении составила 0,2% после нулевого роста цен в июне, а год к году замедлилась до 4,6% с 4,7%, передает Reuters.

Месяц назад Минэкономразвития писал, что резкое замедление инфляции свидетельствует о слабой динамике совокупного спроса в экономике, на что указывает показатель монетарной инфляции, который продолжает сохраняться на уровне ниже целевого ориентира ЦБ.

В июле темпы монетарной инфляции продолжили снижаться - до 2,9% месяц к месяцу с 3,0% месяцем ранее.