Отток капитала из России вырос в два с половиной раза

В январе—июле 2018 года чистый вывоз капитала из России частным сектором увеличился, по информации Банка России, более чем в два раза, до $21,5 млрд. В первом полугодии 2017 года этот показатель составил $8,7 млрд.

Подобная динамика обусловлена как ростом иностранных активов в прочих секторах, так и «продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами».

Международные резервы России выросли на $32,5 млрд ($458 млрд на 3 августа). На увеличение главным образом повлияло приобретение иностранной валюты в рамках бюджетного правила, объяснили в регуляторе, передает РБК.

В прошлом месяце ЦБ отчитался об оттоке капитала из России за январь—июнь 2018 года. За первые семь месяцев года вывоз капитала составил $17,3 млрд, то есть за июль отток капитала вырос на $4,2 млрд.

Изначально ЦБ прогнозировал, что отток за 2018 года составит $19 млрд, однако санкции заставили регулятора скорректировать прогноз. «Произошедшее расширение санкций в отношении России и повышенная волатильность на мировых рынках несколько снизят привлечение иностранных инвестиций российскими компаниями», — говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в этом году отток капитала составит $30 млрд.