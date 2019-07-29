В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.

Соответствующие положения содержатся в поправках в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации. Документ, который еще должен подписать президент Владимир Путин, вступит в силу после официального опубликования, передает РБК.

Согласно поправкам неидентифицированные клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета». Раньше такого требования в законе не содержалось, что позволяло физлицам пополнять кошельки наличными без предоставления документов.

«Эти поправки внесены по просьбе службы финансового мониторинга, так как эти кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и т.д. Теперь пользователи анонимных кошельков смогут их пополнять только с помощью банковского счета, благодаря чему будет известен источник денежных средств», — сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В марте власти уже запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков. Мера призвана противодействовать обналичиванию доходов, полученных преступным путем.

По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, ежегодно через электронные кошельки совершается более 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн руб. Пользователями именно анонимных электронных кошельков являются около 10 млн человек, сообщил председатель ассоциации Виктор Достов.

Анонимные кошельки пополняют наличными в основном те пользователи, которые не имеют банковского счета или являются клиентами небольших банков с плохим онлайн-интерфейсом. Сами кошельки используются в качестве удобного платежного средства для оплаты покупок в интернет-магазинах.

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, в которую входят крупнейшие сервисы, подготовила заявление с критикой поправок. Изменения «были одобрены без должного учета их потенциальных последствий, а мнение отраслевых ассоциаций — проигнорировано», говорится в нем.

По словам Достова, предложенные поправки не прошли базовые стадии общественного обсуждения, в том числе с участниками рынка, ограничения были внесены в рамках второго чтения в непрофильный законопроект и были приняты в течение нескольких дней.

Все ключевые риски, связанные с использованием электронных кошельков, уже минимизированы, утверждается в заявлении ассоциации: кошельки нельзя использовать для платежей за рубеж, переводов другим физическим лицам, с неидентифицированного кошелька нельзя снять деньги в наличной форме.

«С самого начала действия ФЗ-161 [«О национальной платежной системе»] анонимные кошельки жестко лимитированы по суммам: их баланс не может превышать 15 тыс. руб., а общая сумма операций в месяц — не более 40 тыс. руб.», — напомнили в пресс-службе QIWI.

Из-за этих ограничений анонимный кошелек непривлекателен для противоправных действий, считают в «Яндекс.Деньги».

«Сейчас с анонимного счета можно только оплатить товары или услуги российских организаций», — подчеркнули в компании.

Внутренние системы контроля операторов электронных кошельков успешно выявляют подавляющее большинство попыток нетипичного использования этих инструментов, добавил Достов. Ограничения на пополнения окажут негативное влияние на развитие отрасли, так как будут препятствовать доступности финансовых услуг и росту безналичного оборота, считает он.

Изменения негативно скажутся на доходах операторов электронных денег, которые наравне с банками вкладывают много средств в стимулирование безналичных платежей, заявили в «Яндекс.Деньги».

Судя по опыту Беларуси, которая тоже вводила обязательную идентификацию, «часть систем просто уйдет из России, а национальные перестанут развиваться». Мошенники все равно найдут способ обойти закон.