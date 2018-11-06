Последнее обновление: 06.11.2018 16:56

Саудовская Аравия в декабре повысит цены на нефть для США и Северо-Западной Европы

Саудовская Аравия в декабре увеличит цены на все виды нефти, которые экспортируются в США и страны Северо-Западной Европы (СЗЕ), сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Наиболее значительно подорожают "легкие" виды топлива для американских клиентов - на $1,4 за баррель. Стоимость более тяжелых сортов вырастет на $1,3 за баррель.

Подъем цен для покупателей из СЗЕ клиентов составит $0,2-0,8 за баррель.

При этом почти вся нефть с поставкой в средиземноморские государства подешевеет. Исключение составит только марка Arab Heavy, которая подорожает на $0,1 за баррель и в результате будет стоить на $4,4 за баррель меньше марки Brent.

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