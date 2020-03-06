Путин заявил о необходимости обеспечить сменяемость власти в России

Российский президент Владимир Путин заявил, что готов к двум президентским срокам подряд, но уверен в необходимости обеспечения сменяемости власти в стране.

Путин сказал, что помнит слова ветерана из Санкт-Петербурга, предлагавшего снять ограничение на президентский срок. «Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Но сейчас важнее стабильность, спокойное развитие страны», — отметил президент, передает ТАСС.

Путин добавил, что, когда страна «наберется уверенности», накопит ресурсы, тогда «совершенно точно» необходимо обеспечить сменяемость власти. «А сейчас закрепить», — добавил он.

Путин отверг предположения о возможности наделить Госсовет особыми полномочиями и возглавить его.

«Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию», — заявил Путин. Он уточнил, что не хочет участвовать ни в каких «схемах», чтобы сохранить власть.

«Дело не в том, что я не хочу [оставаться у власти]. Мне нравится моя работа. Но для того чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать... Вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать», — сказал Путин.

Вместе с тем президент заявил, что России нужна сильная президентская власть, и отказ от нее будет губительным для страны. «У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе».

При этом Путин сослался на опыт Бельгии, где парламент уже год не может сформировать правительство. «Год страна живет без правительства. <...> А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно!»