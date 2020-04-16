Последнее обновление: 16.04.2020 19:32

Путин объявил о переносе парада Победы

Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и ежегодной акции "Бессмертный полк" из-за пандемии коронавируса. Накануне его попросили об этом российские ветеранские организации.

"Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 мая", - сказал Путин во время заседания Совбеза, передает РИА Новости.

Российский президент пообещал, что все мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в нынешнем году - но позже. Точную дату он не назвал.

"Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется - в нынешнем, 2020-м году", - сказал Путин.

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