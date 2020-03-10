Депутат Госдумы РФ предложила обнулить президентские сроки Путина

Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.

Такую поправку к Конституции она предложила при рассмотрении ко второму чтению, пишет газета «Ведомости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая поправка требует консультации с руководителями фракции и президентом Владимиром Путиным.

В заседании Госдумы объявлен полуторачасовой перерыв.