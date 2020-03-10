Последнее обновление: 10.03.2020 17:11

Депутат Госдумы РФ предложила обнулить президентские сроки Путина

Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.

Такую поправку к Конституции она предложила при рассмотрении ко второму чтению, пишет газета «Ведомости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая поправка требует консультации с руководителями фракции и президентом Владимиром Путиным.

В заседании Госдумы объявлен полуторачасовой перерыв.

Далее по теме
Ранее по теме
<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование