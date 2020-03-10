Путин: Сменяемость власти необходима для динамики развития страны

Владимир Путин приехал в Госдуму, чтобы обсудить с депутатами поправки в Конституцию, после того, как депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки.

Кроме того, со-основатель «Единства» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Думу.

«Учитывая принципиальный характер состоявшегося разговора, а также именно то, что по моей инициативе началось широкое обсуждение этого вопроса, я решил необходимым лично высказать свою позицию», — сказал Путин и поблагодарил участников рабочей группы и депутатов (цитаты РБК).

«Моя точка зрения здесь известна. Если граждане России проголосуют за поправки в основной закон, то такие изменения должны вступить в силу после опубликования поправок, а значит и Госдума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. <...> Это вопрос вашего консенсуса, но я не вижу необходимости в досрочных выборах», - сказал Путин о досрочных выборах в Госдуму.

«Сильная президентская вертикаль для России необходима. Сегодняшняя ситуация в экономике, сфере безопасности, лишний раз нам об этом напоминает. Конечно, есть альтернатива — парламентская форма правления, однако на сегодняшнем этапе нашего развития она не может быть использована. Посмотрите, что в Европе происходит. Годами в некоторых странах не могут сформировать правительство. Наделение других органов власти, таких как Совбез. Госсовет, тем более напрямую народом не избираемых, каким-то ни было полномочиями президентского характера — неприемлемо и опасно. Оно не имеет ничего общего с демократией и ведет к расколу. Были предложения продлить срок вашего покорного слуги. Но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются безальтернативно. Не нужно этого делать. Альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными», - заявил Путин.

«Предложение, с которым выступила Валентина Терешкова понятно: исключить из Конституции количество сроков, которое подряд может занимать президент. Строго говоря, формально можно было бы отменить ограничение по срокам. Стабильность должна быть в приоритете, но, когда социальная и политическая сферы обретают зрелость, тогда на первый план выходит возможность сменяемости власти, она нужна для динамики развития страны. А мы принимаем поправки не год и на десять. И в этой перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. Я считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков», - продолжил он.

«Вариант об обнулении президентских сроков был бы возможен, если Конституционный суд даст разрешение на такую поправку. Мы принимаем не новую Конституцию, а вносим в нее значимые поправки» - высказал Путин свое мнение по вопросу обнуления его президентских сроков.