Последнее обновление: 10.03.2020 17:11

Госдума РФ поддержала поправку об обнулении числа президентских сроков

Депутаты Госдумы поддержали поправку к Конституции России, которая разрешает президенту России Владимиру Путину участвовать в выборах президента еще раз.

Согласно этой поправке для занимавшего или занимающего на момент вступления в силу поправки президента это ограничение снимается, передает РБК.

Ранее депутат Валентина Терешкова внесла предложение изменить Конституцию таким образом, чтобы дать действующему главе государства участвовать в выборах в 2024 году. Она предложила убрать из Основного закона ограничение на число президентских сроков.

Прибывший в Госдуму для обсуждения поправок перед их принятием во втором чтении Владимир Путин ранее заявил, что вариант его участия в следующих выборах главы государства возможен только в том случае, если за поправки к Конституции проголосует население страны 22 апреля, а затем их законность подтвердит Конституционный суд.

При этом президент сказал, что полностью убирать из Конституции ограничение на количество президентских сроков нецелесообразно.

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