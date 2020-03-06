Казахстан пока не имеет оснований для начала поставок нефти в Беларусь

Казахстан и Беларусь пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов, так как сейчас для этого нет правовых оснований в рамках ЕАЭС. Необходимое для таких поставок двустороннее соглашение между странами не подписано.

прорабатывается, сказал журналистам.

«Для того, чтобы поставки нефти и нефтепродуктов в Белоруссию пошли, необходимо двустороннее соглашение. Вы знаете, что в рамках ЕАЭС до 1 января 2025 года все взаимоотношения по энергоресурсам регулируются в двусторонних соглашениях, это соглашение у нас имеется только с Россией. Ни с Белоруссией, ни с Киргизией, ни с другими членами ЕАЭС у нас этого нет. Все на стадии проработки. Мы на сегодняшний день не имеем основания для поставки», - заявил в минувший четверг министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, передает ТАСС.

Министр при этом не стал комментировать стоимость поставок нефти, заметив, что это коммерческий вопрос, который находится вне компетенции министерства.