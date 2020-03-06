Последнее обновление: 06.03.2020 10:34

Казахстан пока не имеет оснований для начала поставок нефти в Беларусь

Казахстан и Беларусь пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов, так как сейчас для этого нет правовых оснований в рамках ЕАЭС. Необходимое для таких поставок двустороннее соглашение между странами не подписано.

прорабатывается, сказал журналистам.

«Для того, чтобы поставки нефти и нефтепродуктов в Белоруссию пошли, необходимо двустороннее соглашение. Вы знаете, что в рамках ЕАЭС до 1 января 2025 года все взаимоотношения по энергоресурсам регулируются в двусторонних соглашениях, это соглашение у нас имеется только с Россией. Ни с Белоруссией, ни с Киргизией, ни с другими членами ЕАЭС у нас этого нет. Все на стадии проработки. Мы на сегодняшний день не имеем основания для поставки», - заявил в минувший четверг министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, передает ТАСС.

Министр при этом не стал комментировать стоимость поставок нефти, заметив, что это коммерческий вопрос, который находится вне компетенции министерства.

Ранее по теме
<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование