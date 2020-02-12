Казахстан не хочет становиться участником нефтяного спора России и Беларуси

Власти Казахстана не хотят становиться участниками нефтяного спора России и Беларуси и с радостью бы отозвали свои прошлогодние заявления о готовности поставить в синеокою около 3,5 млн. тонн нефти.

Такой вывод напрашивается из-за риторики ответов чиновников Казахстана на вопросы о поставках нефти в Беларусь.

"Да, было такое предложение (о поставках нефти в Беларусь). На сегодняшний день в рамках ЕврАзЭС мы должны иметь соглашение при поставке нефти и нефтепродуктов. Такое соглашение с Российской Федерацией у нас есть. Сегодня прорабатывается вопрос с остальными членами союза", - заявил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев после встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком, передает ТАСС.

Если соглашение власти Казахстана не могут не подписать с Беларусью, что стало бы скандалом на рынке ЕАЭС, но в полной мере стремятся отстраниться от участия в самих поставках и ценовых переговорах, по крайней мере, до тех пор, пока Беларусь не согласует ценовые параметры с российскими поставщиками нефти.

"Мы говорим так: соглашение - это механизм поставки, а сама поставка - это коммерческая сделка. Это ресурсодержатели сами должны договариваться. Мы содействовали встрече с недропользователями и должны сами принять решение, насколько это выгодно им", - сказал Ногаев.