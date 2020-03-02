Казахстан готов экспортировать нефть в Беларусь только по мировым ценам

Поставки казахстанской нефти в Беларусь возможны только по текущим мировым ценам, включая экспортную пошлину, либо без экспортной пошлины при условии разработки механизма гарантии, сообщил сегодня замминистра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

"Заключение соглашения с Беларусью - это сложный вопрос. Наша страна, когда экспортирует нефть и нефтепродукты использует таможенную пошлину. Размер пошлины составляет порядка $60 за тонну при экспорте нефти и $30 при экспорте нефтепродуктов. Когда мы экспортируем нефть в близлежащие страны, мы используем пошлину", - сказал Торебаев, которого цитирует Интерфакс-Запад.

"Беларусь, в случае заключения соглашения, должна будет применять (уплачивать – ред.) такую пошлину, чтобы не было своего рода перетоков из Казахстана в Евросоюз через Беларусь. Да, мы готовы продавать нефть в Беларусь с экспортной пошлиной", - уточнил замминистра. - "Мы должны обезопасить свой рынок, чтобы не было реэкспорта".

"Вопрос в том, что у нас внутренняя цена на газ субсидируется из экспортной таможенной пошлины на нефть. Мы считаем, что, если мы не будем использовать этот механизм, годовые потери составят порядка $200 млн при поставке 3,5 млн тонн нефти", - пояснил Торебаев.

Замминистра озвучил и второй возможный вариант, когда поставки казахстанской нефти могут осуществляться по цене, в которую не включается экспортная пошлина. В этом случае, Беларусь должна разработать и согласовать с Казахстаном механизм гарантирования, что ни нефть, ни произведенные из нее нефтепродукты не будут экспортироваться в третьи страны, а эта продукция будет потребляться исключительно на внутреннем рынке РБ.

"Соглашение должно быть заключено, это в интересах обеих сторон. Мы надеемся, что белорусские коллеги смогут правильно администрировать процесс, то есть гарантировать, что не будет реэкспорта нефти и нефтепродуктов. Казахстану нужна гарантия, что нефтепродукты, которые будут выработаны на белорусских НПЗ из казахстанской нефти будут потребляться исключительно на внутреннем рынке", - пояснил Торебаев.

"Надо выработать спектр взаимоприемлемых решений, например, делать балансовый анализ – как и куда это все потребляется. Наши команды продолжают диалог, и мы ждем от белорусских коллег рабочего механизма - все зависит от этого: или белорусы будут покупать нефть с пошлиной или без пошлины, но с гарантией отсутствия реэкспорта. Можно и так сказать", - заключил он.

По его словам, помимо выше озвученной проблемы существует правовая коллизия в рамках ЕАЭС, которая также удерживает Казахстан от практической реализации договоренностей о поставках нефти в Беларусь.

"Остается нерешенным вопрос транспортировки нефти. Согласно соглашению о ЕАЭС наши компании не будут иметь права отказать в транспортировке нефти в Беларусь в случае превышения согласованного объема годовых поставок, например, 3,5 млн тонн", - сказал замминистра.

"Получается, что если мы достигнем объема 3,5 млн тонн, то поставки должны будут прекращаться автоматически. Но фактически мы прекратить поставки не сможем, так как наша транспортная компания обязана будет транспортировать по запросу импортирующей или экспортирующей стороны", - заявил Торебаев.