Казахстан отказывается комментировать способы доставки нефти в Беларусь

Власти Казахстана по-прежнему отказываются рассуждать на тему возможных вариантов транспортировки своей нефти в Беларусь, указывая на то, что транспортировка нефти – это проблема самой Беларуси, а также намекая, что прежде, чем рассуждать о транспорте, следует подписать рамочные соглашения и утвердить индикативные балансы.

Такой вывод следует из ответа Министерства энергетики Казахстана агентству ТАСС на вопрос о способах возможных поставок нефти из Казахстана в Беларусь.

«Логистика будет зависеть от экономической привлекательности и определяться в соответствии с договоренностями хозяйствующих субъектов», - говорится в ответе.

в министерстве, переговоры и рабочие консультации по проекту соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов между Казахстаном и Белоруссией на текущий момент проходят в штатном режиме.

«В целом проект соглашения рассматривается государственными органами. Необходимо отметить, что для начала возможных поставок в первую очередь надлежит подписать и ратифицировать соглашение. Во-вторых, необходима коммерческая заинтересованность компаний по поставкам нефти и нефтепродуктов в Белоруссию», - пояснили в министерстве.

«Все вопросы касательно возможных поставок нефти и нефтепродуктов из Республики Казахстан в Республику Беларусь в рамках двустороннего соглашения можно разделить условно на два этапа. Во-первых, необходимо подписать двустороннее соглашение и ратифицировать. Во-вторых, это согласование индикативных балансов. Объемы нефти и нефтепродуктов будут определены ежегодным индикативным балансом с учетом возможностей Республики Казахстан», - уточнило Минэнерго Казахстана.

Ранее первый замминистра энергетики Казахстана Мурат Журебеков перечислил два способа доставки нефти: железнодорожным транспортом и по системе трубопроводов, в том числе по нефтепроводу «Атырау - Самара» и по системе «Дружба». Вместе с тем, он подчеркнул, что Казахстан не ведет с Россией переговоров о возможных поставках нефти в Беларусь, поскольку этот вопрос должен решаться между Минском и Москвой.