Поставки нефти из Казахстана в Беларусь начнутся не раньше осени, если начнутся

Первые поставки нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Беларусь могут начаться не раньше осени текущего года, когда межправительственное соглашение ратифицирует казахстанский парламент.

Об этом заявил в среду на брифинге министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, передает ТАСС.

«Теперь нам предстоит ратифицировать данное соглашение. После ратификации парламентом мы составим индикативный план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Республику Беларусь, там же будут обсуждаться виды нефтепродуктов и объемы нефтепродуктов. <...> Сегодня было закрытие седьмой сессии парламента Казахстана. Осенью, когда парламент возобновит свою работу, мы внесем этот документ на ратификацию парламентом», - сказал он, отвечая на вопрос о сроках поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь.

Ногаев отметил, что они могут начаться не раньше осени.