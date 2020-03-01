Эпидемия коронавируса резко расширяет географию

За минувшие сутки в Китае от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 35 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Таким образом, число жертв возросло до 2870.

Большинство смертельных случаев (34) произошло в провинции Хубэй, где в декабре прошлого года зафиксировали вспышку заболевания. Еще один человек скончался в провинции Хэнань в центральной части Китая.

В стране выявили 573 новых случаев заболевания. Количество заразившихся составило 79 824, при этом 41 825 людям удалось вылечиться.

По данным властей, на территориях вне материкового Китая зафиксировано 144 случая заболевания: в Гонконге — 95 (двое умерли), в Макао — десять, на Тайване — 39 (один пациент умер).

Согласно онлайн-данным SCMP, число зараженных во всем мире составило 85 956. Второй после Китая страной по количеству заболевших является Южная Корея (3150). В Италии выявлено 1128 случаев заболевания (по данным властей, 29 человек скончались), а в Иране — 593 (43 человека умерли), передает РБК.

Департамент здравоохранения штата Вашингтон (США) сообщил в субботу, 29 февраля, что в стране была зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории Соединенных Штатов составило 62 человека.

Как сообщил позднее президент Дональд Трамп, речь идет о женщине старше 50 лет, которую до этого отнесли к числу «пациентов с факторами высокого риска». Еще четыре человека, зараженные коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии, добавил он.

Тем не менее, в штате Вашингтон из-за угрозы распространения нового коронавируса введен режим чрезвычайного положения, сообщил губернатор Джей Инсли.

Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Австралии. Речь идет о 78-летнем мужчине, эвакуированном с круизного лайнера Diamond Princess. Пациент умер в больнице города Перт, на юго-западе Австралии, где он находился на карантине.

По последним данным Минздрава Австралии, новым коронавирусом в стране помимо скончавшегося мужчины заразились 24 человека, в том числе девять из них — это эвакуированные с лайнера.

На территории Таиланда также зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны. По данным ведомства, умершему было 35 лет, он также болел лихорадкой денге.

Ранее издание Nation Thailand сообщало, что общее количество зараженных новым типом вируса в стране достигло 42.

Первый случай заражения коронавирусом обнаружен в Армении. Заболевание нашли у 29-летнего гражданина республики, который недавно вернулся из Ирана вместе с женой. У его супруги тест на коронавирус дал отрицательный результат, сообщил премьер Никол Пашинян

26 февраля первый случай заражения COVID-19 выявили в Грузии, а два дня спустя — в Азербайджане.

Первых зараженных коронавирусом за последние сутки выявили в Ирландии, Люксембурге, Катаре и Эквадоре. Также, на этой неделе о первых заразившихся новым коронавирусом также сообщили Эстония, Дания, Беларусь, Литва, Монако и Великобритания.

В пятницу 28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила свою оценку риска распространения нового типа вируса с «высокого» до «самого высокого».