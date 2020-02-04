КГБ Беларуси раскрыл схему сахарного дела

Ежегодный размер взяток фигурантам "сахарного дела" исчислялся сотнями тысяч долларов США. Ширмой для коррупционной схемы стала Белорусская сахарная компания.

Такая информация озвучена в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", передает БелТА.

"Директора четырех белорусских сахарных заводов вступили в преступный сговор с руководителем Белорусской сахарной компании Кирилловым, а также представителем российских коммерческих структур Кононенко, направленный на систематическое получение взяток за организацию отгрузки белорусского сахара от БСК в адрес определенных предварительно согласованных коммерческих структур", - проинформировал начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек. - Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов США и зависели от вклада каждого участника преступной схемы в ее деятельность".

Криминальная схема работала следующим образом: четыре завода отгружали весь экспортный объем Белорусской сахарной компании. Дальше значительная часть уходила подконтрольным посредникам.

"За это Кононенко при пособничестве Кириллова передавал директорам заводов незаконное денежное вознаграждение в размере от $1 до $2,5 за каждую тонну отгруженной продукции", - рассказал Константин Бычек.

Противоправная деятельность участников преступной группы документировалась на всех ее этапах. При помощи средств объективного контроля зафиксировано обсуждение участниками группы преступного замысла, распределение денег и их последующая передача должностным лицам. В эфире телеканала были показаны кадры оперативной съемки, на которых можно увидеть момент подготовки и передачи пакетов с взятками. Впоследствии эти же купюры будут обнаружены у фигурантов по месту их жительства во время обысков.

Первой пробой "снять сливки" с отрасли стала упаковка. По данным следствия, для этого в России была создана фирма-прокладка для поставки сырья "Полимир", а в Беларуси - завод-монополист по производству мешков для сахара "Евротарекс".

Местный завод очень скоро начал работать в ноль, вся прибыль оставалась на счетах российского посредника, обналичивалась и распределялась между подельниками. По словам Константина Бычека, фактическим организатором схемы выступил директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. В разделе прибыли участвовали также директор Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов и российский предприниматель Кононенко, который и осуществлял фактический контроль над "Полимиром". Директора остальных трех заводов также были вовлечены в противоправную деятельность. Им причиталось незаконное денежное вознаграждение в размере до трех центов за каждый мешок.

Три цента за мешок кажутся небольшой суммой. Но сахарный экспорт четырех заводов в год составляет около 300 тыс. т. С такими масштабами теневой доход уже на этом этапе исчислялся сотнями тысяч долларов. На эти же суммы белорусский сахар становился дороже, а экономика заводов - убыточнее.

По данным телеканала, в прошлом году суммарный "минус" четырех сахарных заводов в Жабинке, Скиделе, Городее и Слуцке достигал Br200 млн.