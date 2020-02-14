Последнее обновление: 14.02.2020 23:09

Лукашенко: Директора сахарных заводов готовы навоз грузить

Задержанные руководители сахарных заводов признались, что «воровали», и готовы отдать всё за то, чтобы не сидеть в тюрьме. Сегодня сахарное дело прокомментировал Лукашенко, выступая перед коллективом Светлогорского ЦКК.

«Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно сразу всех четверых с сахарных заводов. Вот сидят сейчас и просятся: "Отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить". А я говорю: "Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите". Признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте, только в тюрьму не сажайте. А кто тебя посадил в тюрьму? Ты сам себя посадил. Я постоянно говорю: не тронь чужое. Не трогай. Особенно руководитель. Если ты воруешь, какое здесь может быть предприятие? Если руководитель – вор, предприятия нет, трудового коллектива нет. Сотни людей, и тысячи, которые у тебя работают – прозябают», — сказал Лукашенко.

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