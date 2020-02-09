Телеграм: Экс-глава МВД Шуневич может проходить по «сахарному» делу

Телеграм-канал Nexta со ссылкой на своих подписчиков сообщил, что по сахарному делу проходит экс-глава МВД Игорь Шуневич.

«Как сообщает наши источники из спецслужбы, на днях экс-министр действительно шёл на допрос в сопровождении двух сотрудников Следственного управления КГБ в качестве свидетеля по «сахарному делу». Водили ли его на «экскурсию» в «американку» и устраивали ли очную ставку с Тихиней — неизвестно», - пишет канал.

Отмечается, что основная активность в рамках сахарного дела приходится непосредственно на период, в течение которого именно Шуневич возглавлял МВД.

«Едва ли он, будучи хорошим знакомым, а то и другом задержанного Криштаповича, не знал о происходящем. Тем более что частично крышевал схему его заместитель», - пишет Nexta.

Как сообщалось, по сахарному делу были задержаны директора всех четырех сахарных заводов Беларуси: Михаил Криштапович — руководитель Городейского сахарного комбината с 1997 года, Николай Прудник — руководитель Слуцкого сахарорафинадного комбината с 2004 года, Дмитрий Егоров — руководитель Скидельского сахарного комбината с 2006 года и Виктор Миронов — руководитель Жабинковского сахарного завода с 2008 года.

Кроме того, задержаны руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, учредитель российских компаний «Полимер», «Премиум Стайл» и «Нордин» Сергей Кононенко, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня.

В настоящий момент КГБ Беларуси проверяет причастность Шуневича к сахарному делу, в то время как бывший министр находится либо под подпиской о невыезде либо под домашним арестом.