Лукашенко требует снизить зависимость ВВП от условий поставок нефти

Лукашенко на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса потребовал снизить влияние условий поставок нефти на формирование ВВП.

По его словам, «немотивированные действия в сфере поставок нефти негативно влияют на валовой внутренний продукт и доходы бюджета».

"Рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП", - потребовал Лукашенко, отметив, что задача диверсификации источников экономического роста стоит перед правительством уже не один год.