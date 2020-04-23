Лукашенко запретил ВВП падать во время пандемии коронавируса

Правительству Беларуси стоит забыть о пандемии коронавируса и закрыть глаза на ситуацию в мировой нефтянке и с поставками нефти в РБ, ибо Лукашенко ждет от него (правительства) выполнения основных показателей экономического развития.

«Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%. Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть», - заявил Лукашенко.

Примечательно, он сразу после этого требования сказал следующее: «Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно три удара".

По его словам, в начале года Беларусь пережила «нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера», затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией коронавируса.

«Надо удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития, чего бы это ни стоило. Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, ценовую устойчивость, по меньшей мере, на самые важные для людей товары и услуги", - потребовал Лукашенко.